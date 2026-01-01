Курс валют на 18 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 18 січня. Так вартість долара США підвищилася на 27 копійок і становить 43,39 гривні. Змінилися й показники євро (додав 17 копійок) та злотого (додав 7 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,39 (+27 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,43 (+17 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 (+7 коп.)

