Україна може залишитися без світла і тепла: РФ планує удари по підстанціях АЕС, - ГУР
Сьогодні, 05:17
Російська Федерація розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни. У планах Кремля - тотально залишити українців без світла і тепла.
Про це повідомляється в Telegram Головного управління розвідки МО України.
"З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави - йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС", - сказано у публікації.
Окрім того, у межах своєї компанії тиску РФ планує також посили залякування країн Європи та Заходу загалом. Мета цих заходів - стримати підтримку України, зокрема, здатність нашої країни відбивати атаки РФ по критичних об'єктах інфраструктури.
Таким чином, Москва має намір залишити цивільних українців без електроенергії та теплопостачання.
"Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла", - пояснили у ГУР.
У розвідці поінформували, що станом на середину січня 2025 року, Росія здійснили розвідку десяти відповідних об'єктів критичної інфраструктури у дев'яти областях України.
"Наміри Кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України", - резюмували у Головному управлінні розвідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляється в Telegram Головного управління розвідки МО України.
"З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави - йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС", - сказано у публікації.
Окрім того, у межах своєї компанії тиску РФ планує також посили залякування країн Європи та Заходу загалом. Мета цих заходів - стримати підтримку України, зокрема, здатність нашої країни відбивати атаки РФ по критичних об'єктах інфраструктури.
Таким чином, Москва має намір залишити цивільних українців без електроенергії та теплопостачання.
"Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла", - пояснили у ГУР.
У розвідці поінформували, що станом на середину січня 2025 року, Росія здійснили розвідку десяти відповідних об'єктів критичної інфраструктури у дев'яти областях України.
"Наміри Кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України", - резюмували у Головному управлінні розвідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна може залишитися без світла і тепла: РФ планує удари по підстанціях АЕС, - ГУР
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 18 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 18 січня
Сьогодні, 01:30
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відключення світла 18 січня: в «Укренерго» зробили заяву
17 січня, 23:19