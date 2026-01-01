Україна може залишитися без світла і тепла: РФ планує удари по підстанціях АЕС, - ГУР

Україна може залишитися без світла і тепла: РФ планує удари по підстанціях АЕС, - ГУР
Російська Федерація розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни. У планах Кремля - тотально залишити українців без світла і тепла.

Про це повідомляється в Telegram Головного управління розвідки МО України.

"З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави - йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС", - сказано у публікації.

Окрім того, у межах своєї компанії тиску РФ планує також посили залякування країн Європи та Заходу загалом. Мета цих заходів - стримати підтримку України, зокрема, здатність нашої країни відбивати атаки РФ по критичних об'єктах інфраструктури.

Таким чином, Москва має намір залишити цивільних українців без електроенергії та теплопостачання.

"Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла", - пояснили у ГУР.

У розвідці поінформували, що станом на середину січня 2025 року, Росія здійснили розвідку десяти відповідних об'єктів критичної інфраструктури у дев'яти областях України.

"Наміри Кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України", - резюмували у Головному управлінні розвідки.

