Який відомий репер мобілізувався в луцьку бригаду

Міша Правильний розповів, що добровільно мобілізувався до лав ЗСУ у луцьку бригаду «Любарт».



Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, а також у тік-ток,



Артист пояснив, що не намагається подати мобілізацію як «ідеальну історію» та не прикрашає власні мотиви.



Михайло наголосив, що звик до комфорту, а саму перспективу військового навчання сприймає непросто.



Так само він не приховує, що не відчуває готовності до армійських реалій.



Після 2022 року відбулася переоцінка цінностей



Публіцист додав, що фізично також не оцінює себе як «ідеального кандидата» на службу.



Після цього музикант пояснив, що не хоче створювати пафосний образ і писати «героїчний пост», хоча розуміє: для багатьох саме такі слова звучали б очікувано.



За словами репера, ключовим став не пафос, а внутрішня переоцінка. Він зізнався, що до 2022 року жив у зовсім іншій картині світу, де можна було «бути поза політикою».



Також репер наголосив, що за останні роки інакше подивився на суспільство, людей і поняття нації.



Була можливість втекти за кордон, але не зрадив Україну



За словами музиканта, восени 2025 року у нього закінчилися відстрочки, і тоді він реально розглядав кілька варіантів. Один із них – ухилятися та жити в постійному страху.



«Сидіти вдома, замовляти доставку і їздити на виступи по схемі лотереї «бусифікують-не бусифікують», – написав репер.



Водночас, як пояснив артист, цей шлях він майже одразу відкинув через внутрішній дисонанс, адже присвячував пісні добровольцям, але сам би «петляв».



Ще один варіант – знайти роботу з бронюванням. За словами Міші, пропозиції були абсолютно різні.



«Пропозиції були різні – від держслужби до вчителя музики молодших класів» – написав він.



Також артист згадав, що йому пропонували оформити «білий квиток», і підкреслив: можливість для цього в нього була.



Але, за його словами, він не зміг уявити, що після такого зможе щиро писати пісні про війну чи патріотизм.



Він також не приховав, що мав можливості виїхати за кордон, однак не хотів цього робити принципово.



У результаті Міша Правильний заявив, що ухвалив рішення мобілізуватися за власним бажанням. Він буде служити у батальйоні Нахтігаль у складі бригади «Любарт».

