Волонтерський штаб «Українська команда» завершив збір на антидронові сіткомети

Волонтерський штаб «Українська команда» успішно завершив збір коштів на антидронові сіткомети для потреб Сил оборони України.

Загалом вдалося зібрати 1 182 536 гривень.

За зібрані кошти закупили спеціальні сіткомети, призначені для захисту військових від FPV-дронів різних типів, зокрема й дронів на оптоволокні, проти яких неефективні засоби радіоелектронної боротьби. Частину обладнання вже передали бойовим підрозділам на передовій, решту планують доставити найближчим часом.

У волонтерському штабі зазначають, що антидронові сіткомети вже довели свою ефективність у бойових умовах та допомагають зберігати життя українських захисників.

«Українська команда» продовжує волонтерську діяльність і надалі підтримує Сили оборони України. Збори коштів на інші потреби військових тривають, реквізити для допомоги оприлюднюють у коментарях до дописів.

Волонтери подякували всім, хто долучився до збору, та наголосили: разом українці наближають перемогу.

Нагадаємо, нещодавно волонтерський штаб «Українська команда» підбив підсумки своєї роботи за рік і майже чотири роки діяльності — з моменту заснування на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

