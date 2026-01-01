Волонтерський штаб «Українська команда» завершив збір на антидронові сіткомети





Загалом вдалося зібрати 1 182 536 гривень.



За зібрані кошти закупили спеціальні сіткомети, призначені для захисту військових від FPV-дронів різних типів, зокрема й дронів на оптоволокні, проти яких неефективні засоби радіоелектронної боротьби. Частину обладнання вже передали бойовим підрозділам на передовій, решту планують доставити найближчим часом.



У волонтерському штабі зазначають, що антидронові сіткомети вже довели свою ефективність у бойових умовах та допомагають зберігати життя українських захисників.



«Українська команда» продовжує волонтерську діяльність і надалі підтримує Сили оборони України. Збори коштів на інші потреби військових тривають, реквізити для допомоги оприлюднюють у коментарях до дописів.



Волонтери подякували всім, хто долучився до збору, та наголосили: разом українці наближають перемогу.





Нагадаємо, нещодавно волонтерський штаб «Українська команда»



підбив підсумки своєї роботи за рік і майже чотири роки діяльності — з моменту заснування на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

