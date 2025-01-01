«Українська команда» прозвітувала за майже 4 роки своєї діяльності. ФОТО

Волонтерський штаб «Українська команда» підбив підсумки своєї роботи за рік і майже чотири роки діяльності — з моменту заснування на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.Про це йдеться у дописі, опублікованому на сторінці волонтерського штабу «Українська команда» у фейсбуці.Основним напрямком роботи команди залишається допомога Силам оборони України та забезпечення військових підрозділів найнеобхіднішим. Як повідомили волонтери, упродовж року найбільше запитів від захисників стосувалися безпілотників і автомобілів. Водночас зросла потреба в автономних джерелах живлення та засобах захисту від дронів.Завдяки донатам українців і підтримці благодійників «Українська команда» передала до бойових підрозділів понад 3700 безпілотників різних типів, зокрема FPV-дрони та літаки-камікадзе. Також військові отримали— позашляховики, броньовики, карети швидкої допомоги, вантажівки та іншу техніку.Крім того, волонтери передали 188 потужних зарядних станцій із батареями, антидронові сіткомети, засоби радіоелектронної боротьби та інше необхідне обладнання.Загальна вага наданої допомоги склала 1836 тонн,У волонтерському штабі подякували всім, хто долучався до зборів і підтримував військових, а також висловили вдячність захисникам України за їхній щоденний подвиг.