На Запоріжжі загинув офіцер-розвідник із Волині

Турійська громада у глибокій скорботі: на російсько-українській війні за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув капітанПро це у фейсбуці повідомляє Турійська селищна рада.Олександр Євтушок (15 лютого 1990 року народження) загинув під час виконання бойового завдання у Васильківському районі Запорізької області 24 грудня.Із перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист країни. Обіймав посаду командира розвідувального взводу 113 окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід» Збройних сил України.Проходив бойовий шлях на відповідальних посадах, зокрема як командир підрозділів розвідки та спеціального призначення. Виконував складні бойові завдання на південних і східних напрямках, брав участь у форсуванні річки Дніпро, обороні населених пунктів Херсонської та Запорізької областей, керував особовим складом у бойових умовах, організовував оборону, евакуаційні та логістичні операції. Неодноразово діяв під щільним вогнем противника, проявляючи виняткову мужність, витримку та високий професіоналізм.За час служби Олександр Євтушок зарекомендував себе як відданий присязі воїн, відповідальний командир і справжній лідер, який користувався щирою повагою та довірою серед підлеглих і бойових побратимів.За особисту відвагу, самовіддану службу та вірність Україні був відзначений відзнакою Президента України «За оборону України», нагрудним знаком «Срібний хрест», а також медаллю «За поранення».Свій бойовий шлях Захисник пройшов із честю — до останнього подиху залишаючись вірним військовій присязі та українському народові.Турійська громада розділяє біль непоправної втрати разом із родиною, близькими, друзями та бойовими побратимами та висловлює щирі співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія.У зв’язку із загибеллю Захисника у громаді оголошено триденну жалобу.Інформацію про прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.«Світла і вічна пам’ять Захиснику України. Герої не вмирають — вони назавжди залишаються у наших серцях», - зазначили у селищній раді.