СБУ затримала киянина, який «засвітив» у соцмережах роботу ППО

Працівники СБУ затримали киянина, який «засвітив» роботу і позиціїпід час обстрілів столиці.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки викрила ще один факт несанкціонованого поширення інформації про дислокацію та бойову роботу Сил оборони України.Так у Києві затримано місцевого жителя, який «зливав» у соцмережі відео, на яких зафіксовано роботу протиповітряної оборони столиці.Проживаючи на верхньому поверсі багатоквартирної висотки, чоловік фіксував на телефонну камеру розташування української ППО, яка «працювала» по російських повітряних цілях.Потім він публікував відзняті файли в груповому чаті у Телеграмі та на Інстаграм-сторінці свого підприємства із загальною кількістю понад 13 тис. підписників.Таким чином ворог міг використати «підсвічені» геолокації Сил оборони для підготовки нових ударів по Києву.Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта.Під час обшуків за місцем проживання киянина виявлено смартфон із доказами несанкціонованої зйомки та поширення оборонних відомостей.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.Служба безпеки вкотре наголошує про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони України, а також наслідки російських обстрілів.Поширення такої інформації розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.