На розчищення державних автошляхів на Волині вивели десятки одиниць спецтехніки

Із початком інтенсивного снігопаду ввечері вчора, 29 грудня, на Волині дорожні служби приступили до очищення автошляхів державного значення та їх оброблення протиожеледними матеріалами.

Про це у фейсбуці повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

У нічний час і зранку до робіт було задіяно 31 одиницю спецтехніки. Проїзд автошляхами забезпечено. На окремих ділянках роботи з зимового утримання доріг тривають.

Дорожники також продовжують розчищення від снігу тротуарів і зупинок громадського транспорту, забезпечуючи комфортні та безпечні умови для пішоходів.

За прогнозами синоптиків, сьогодні та впродовж найближчих двох діб на Волині очікується невеликий сніг, поривчастий вітер і температура повітря місцями з переходами через 0°: від 7–8° морозу вночі до 0–5° морозу вдень.

«За таких погодних умов на автошляхах області можливе утворення ожеледиці. Закликаємо водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості й дистанції, а також надавати перевагу в русі дорожній спецтехніці», - йдеться у повідомленні.


Теги: дороги, Волинь
