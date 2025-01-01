На розчищення державних автошляхів на Волині вивели десятки одиниць спецтехніки
Сьогодні, 11:32
Із початком інтенсивного снігопаду ввечері вчора, 29 грудня, на Волині дорожні служби приступили до очищення автошляхів державного значення та їх оброблення протиожеледними матеріалами.
Про це у фейсбуці повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
У нічний час і зранку до робіт було задіяно 31 одиницю спецтехніки. Проїзд автошляхами забезпечено. На окремих ділянках роботи з зимового утримання доріг тривають.
Дорожники також продовжують розчищення від снігу тротуарів і зупинок громадського транспорту, забезпечуючи комфортні та безпечні умови для пішоходів.
За прогнозами синоптиків, сьогодні та впродовж найближчих двох діб на Волині очікується невеликий сніг, поривчастий вітер і температура повітря місцями з переходами через 0°: від 7–8° морозу вночі до 0–5° морозу вдень.
«За таких погодних умов на автошляхах області можливе утворення ожеледиці. Закликаємо водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості й дистанції, а також надавати перевагу в русі дорожній спецтехніці», - йдеться у повідомленні.
