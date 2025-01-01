Смертельна аварія на Волині: водій автівки злетів з дороги і в'їхав удерево

Слідчі з’ясовують обставини смертельної аварії у Ковельському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

ДТП трапилася 29 грудня, близько 15 години, між населеними пунктами Нова Вижва - Лісняки. 

61-річний водій автомобіля Citroën не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. Внаслідок цього - він зʼїхав з дороги й зіткнувся з деревом. Керманич загинув на місці події. В авто ще перебував 16-річний пасажир, він отримав травми, хлопця госпіталізували до лікарні.

За фактом смертельної автопригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.
