На Волині у ДТП загинув багаторічний керівник музичної школи

Анатолій Степанович Піцик, багаторічний директор Смідинської дитячої музичної школи.



Про це повідомили у Смідинській громаді.



"Учасник ансамблю троїстих музик нашого села, який володів грою на декількох музичних інструментах. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Степановича. Нехай його душа знайде вічний спокій", - йдеться в повідомленні.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ДТП загинув, багаторічний директор Смідинської дитячої музичної школи.Про це повідомили у Смідинській громаді."Учасник ансамблю троїстих музик нашого села, який володів грою на декількох музичних інструментах. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Степановича. Нехай його душа знайде вічний спокій", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію