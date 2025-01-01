На Волині у ДТП загинув багаторічний керівник музичної школи

На Волині у ДТП загинув багаторічний керівник музичної школи
Внаслідок ДТП загинув Анатолій Степанович Піцик, багаторічний директор Смідинської дитячої музичної школи.

Про це повідомили у Смідинській громаді.

"Учасник ансамблю троїстих музик нашого села, який володів грою на декількох музичних інструментах. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Степановича. Нехай його душа знайде вічний спокій", - йдеться в повідомленні.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, музична школа, керівник, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голоси, зустрічі й гроші: розшифрували нові «плівки Вітіва» про «Снігову Королеву»
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у ДТП загинув багаторічний керівник музичної школи
Сьогодні, 10:28
Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» у Волинському драмтеатрі зібрав аншлаг
Сьогодні, 10:06
101-річний волинянин сам доглядає господарство і тримає козу
Сьогодні, 09:49
Зеленський відкинув відмову України від власних територій
Сьогодні, 09:05
У центрі Володимира хочуть облаштувати кільцевий рух
Сьогодні, 08:22
Медіа
відео
1/8