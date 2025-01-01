На Волині у ДТП загинув багаторічний керівник музичної школи
Сьогодні, 10:28
Внаслідок ДТП загинув Анатолій Степанович Піцик, багаторічний директор Смідинської дитячої музичної школи.
Про це повідомили у Смідинській громаді.
"Учасник ансамблю троїстих музик нашого села, який володів грою на декількох музичних інструментах. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Степановича. Нехай його душа знайде вічний спокій", - йдеться в повідомленні.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Смідинській громаді.
"Учасник ансамблю троїстих музик нашого села, який володів грою на декількох музичних інструментах. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Степановича. Нехай його душа знайде вічний спокій", - йдеться в повідомленні.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у ДТП загинув багаторічний керівник музичної школи
Сьогодні, 10:28
101-річний волинянин сам доглядає господарство і тримає козу
Сьогодні, 09:49
Зеленський відкинув відмову України від власних територій
Сьогодні, 09:05
У центрі Володимира хочуть облаштувати кільцевий рух
Сьогодні, 08:22