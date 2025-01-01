Смертельна аварія на Волині: водій автівки злетів з дороги і в'їхав у дерево
Сьогодні, 11:16
Слідчі з’ясовують обставини смертельної аварії у Ковельському районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
ДТП трапилася 29 грудня, близько 15 години, між населеними пунктами Нова Вижва - Лісняки.
61-річний водій автомобіля Citroën не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. Внаслідок цього - він зʼїхав з дороги й зіткнувся з деревом. Керманич загинув на місці події. В авто ще перебував 16-річний пасажир, він отримав травми, хлопця госпіталізували до лікарні.
За фактом смертельної автопригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
ДТП трапилася 29 грудня, близько 15 години, між населеними пунктами Нова Вижва - Лісняки.
61-річний водій автомобіля Citroën не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. Внаслідок цього - він зʼїхав з дороги й зіткнувся з деревом. Керманич загинув на місці події. В авто ще перебував 16-річний пасажир, він отримав травми, хлопця госпіталізували до лікарні.
За фактом смертельної автопригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ затримала киянина, який «засвітив» у соцмережах роботу ППО
Сьогодні, 11:53
Смертельна аварія на Волині: водій автівки злетів з дороги і в'їхав у дерево
Сьогодні, 11:16
Війна чорним крилом знову торкнулася Волині: загинув 25-річний Герой Сергій Свиридюк
Сьогодні, 11:11
На Волині у ДТП загинув багаторічний керівник музичної школи
Сьогодні, 10:28