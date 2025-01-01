Війна чорним крилом знову торкнулася Волині: загинув 25-річний Герой Сергій Свиридюк

Чорним крилом війна знову торкнулася Ківерцівської громади: "На щиті" повертається 25-річний захисник"Серце Ківерцівської громади знову розривається від звістки, у яку неможливо повірити. На Харківщині, захищаючи кожного з нас, обірвалося життя нашого земляка, жителя села Озеро — СВИРИДЮКА Сергія Миколайовича.Сергію було лише 25. Він народився у травні 2000-го — у віці, коли варто мріяти, кохати та будувати майбутнє. Але коли ворог прийшов на нашу землю, він обрав шлях воїна. З грудня 2022 року Сергій вірно ніс службу, будучи водієм роти логістики військової частини А1910.Його життя трагічно обірвалося 23 грудня 2025 року біля села Суха Кам’янка на Ізюмщині. Ворожий удар безпілотником типу «Ланцет» забрав сина у матері, а у громади — справжнього Героя", - йдеться в повідомленні.Побратими згадують Сергія як людину слова та честі. Він був стійким, мужнім і завжди готовим підставити плече. Мав авторитет серед колег та високий моральний дух — саме на таких плечах сьогодні тримається наша держава."Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, матері Героя — Світлані Олександрівні та батькові — Миколі Івановичу. Жодні слова не розрадять серце матері, яка втратила свою найдорожчу дитину. Ми низько схиляємо голови перед вашим подвигом і вашим горем. Поділяємо цей невимовний біль з усіма рідними, близькими та друзями Сергія. Сергій Свиридюк пішов у вічність, але його подвиг навіки вписаний в історію нашої громади та всієї України. Він став нашим Ангелом-охоронцем у небесному війську. Світла та вічна пам’ять Захиснику!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.