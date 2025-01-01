Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» у Волинському драмтеатрі зібрав аншлаг

У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт «Теплий вертеп. Пісні зими».

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

На святкове дійство прийшли чимало глядачів, аби насолодитися улюбленими піснями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.

«Аншлаг у театрі! Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко у режисурі заслуженої артистки України Світлани Органістої зібрав повну залу! Це був вечір музики, святкового настрою та неймовірної атмосфери», – йдеться в повідомленні.

У театрі нагадують: хто ще не встиг потрапити на це дійство, то можна буде насолодититись святковим концертом із магічною атмосферою, послухати неперевершені композиції у цю неділю, 4 січня.

Тривалість концерту - 2 години 30 хвилин.
Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.

