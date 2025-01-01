Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» у Волинському драмтеатрі зібрав аншлаг





Про це



На святкове дійство прийшли чимало глядачів, аби насолодитися улюбленими піснями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.



«Аншлаг у театрі! Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко у режисурі заслуженої артистки України Світлани Органістої зібрав повну залу! Це був вечір музики, святкового настрою та неймовірної атмосфери», – йдеться в повідомленні.



У театрі нагадують: хто ще не встиг потрапити на це дійство, то можна буде насолодититись святковим концертом із магічною атмосферою, послухати неперевершені композиції у цю неділю, 4 січня.



Тривалість концерту - 2 години 30 хвилин.



Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт «Теплий вертеп. Пісні зими».Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.На святкове дійство прийшли чимало глядачів, аби насолодитися улюбленими піснями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.«Аншлаг у театрі! Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими»у режисурі заслуженої артистки Українизібрав повну залу! Це був вечір музики, святкового настрою та неймовірної атмосфери», – йдеться в повідомленні.У театрі нагадують: хто ще не встиг потрапити на це дійство, то можна буде насолодититись святковим концертом із магічною атмосферою, послухати неперевершені композиції у цю неділю, 4 січня.Тривалість концерту - 2 години 30 хвилин.Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію