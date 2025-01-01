Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» у Волинському драмтеатрі зібрав аншлаг
Сьогодні, 10:06
У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт «Теплий вертеп. Пісні зими».
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
На святкове дійство прийшли чимало глядачів, аби насолодитися улюбленими піснями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.
«Аншлаг у театрі! Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко у режисурі заслуженої артистки України Світлани Органістої зібрав повну залу! Це був вечір музики, святкового настрою та неймовірної атмосфери», – йдеться в повідомленні.
У театрі нагадують: хто ще не встиг потрапити на це дійство, то можна буде насолодититись святковим концертом із магічною атмосферою, послухати неперевершені композиції у цю неділю, 4 січня.
Тривалість концерту - 2 години 30 хвилин.
Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
На святкове дійство прийшли чимало глядачів, аби насолодитися улюбленими піснями у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру.
«Аншлаг у театрі! Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко у режисурі заслуженої артистки України Світлани Органістої зібрав повну залу! Це був вечір музики, святкового настрою та неймовірної атмосфери», – йдеться в повідомленні.
У театрі нагадують: хто ще не встиг потрапити на це дійство, то можна буде насолодититись святковим концертом із магічною атмосферою, послухати неперевершені композиції у цю неділю, 4 січня.
Тривалість концерту - 2 години 30 хвилин.
Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у ДТП загинув багаторічний керівник музичної школи
Сьогодні, 10:28
Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» у Волинському драмтеатрі зібрав аншлаг
Сьогодні, 10:06
101-річний волинянин сам доглядає господарство і тримає козу
Сьогодні, 09:49
Зеленський відкинув відмову України від власних територій
Сьогодні, 09:05
У центрі Володимира хочуть облаштувати кільцевий рух
Сьогодні, 08:22