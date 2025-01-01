Зеленський відкинув відмову України від власних територій

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телебаченню заявив, що наша держава не може відмовитися від власних територій заради мирної угоди.

Як пише "Суспільне", Зеленський назвав питання територій найскладнішим у переговорах про урегулювання війни і "єдиним, де позиції України та Росії суттєво розходяться".

Президент нагадав, що вихід з Донбасу "поза межами нашого закону, і не тільки, адже там живуть наші люди, там наша армія". На територіях, які у Кремлі хочуть отримати без супротиву, проживають близько 300 тисяч українців.

Зеленський переконаний, що суспільство хоче миру, але не будь-якою ціною. Референдум щодо відмови від територій "не може бути позитивним для України".

