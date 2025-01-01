Зеленський відкинув відмову України від власних територій
Сьогодні, 09:05
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телебаченню заявив, що наша держава не може відмовитися від власних територій заради мирної угоди.
Як пише "Суспільне", Зеленський назвав питання територій найскладнішим у переговорах про урегулювання війни і "єдиним, де позиції України та Росії суттєво розходяться".
Президент нагадав, що вихід з Донбасу "поза межами нашого закону, і не тільки, адже там живуть наші люди, там наша армія". На територіях, які у Кремлі хочуть отримати без супротиву, проживають близько 300 тисяч українців.
Зеленський переконаний, що суспільство хоче миру, але не будь-якою ціною. Референдум щодо відмови від територій "не може бути позитивним для України".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як пише "Суспільне", Зеленський назвав питання територій найскладнішим у переговорах про урегулювання війни і "єдиним, де позиції України та Росії суттєво розходяться".
Президент нагадав, що вихід з Донбасу "поза межами нашого закону, і не тільки, адже там живуть наші люди, там наша армія". На територіях, які у Кремлі хочуть отримати без супротиву, проживають близько 300 тисяч українців.
Зеленський переконаний, що суспільство хоче миру, але не будь-якою ціною. Референдум щодо відмови від територій "не може бути позитивним для України".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зеленський відкинув відмову України від власних територій
Сьогодні, 09:05
У центрі Володимира хочуть облаштувати кільцевий рух
Сьогодні, 08:22
Субсидії 2026 року: хто залишиться без грошей
Сьогодні, 07:15
Кутя на Щедрий вечір: як її готують, які традиції та значення
Сьогодні, 05:17