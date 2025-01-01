У центрі Володимира хочуть облаштувати кільцевий рух





Йдеться про ділянку в місті, де примикають дороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне та Т-03-02, повідомили



Облаштування транспортної розв’язки кільцевого типу обговорили на нараді за участю представників Служби відновлення та розвитку інфраструктури та проєктантів зі Львова ще у жовтні.



Наразі міськвиконком готує проєкт схеми організації дорожнього руху. Утім, оскільки йдеться про дорогу державного значення, то її мають погодити в Департаменті патрульної поліції України та Службі відновлення.



Лише після погоджень у місті нанесуть нову розмітку.



Як повідомили в управлінні безпеки дорожнього руху департаменту патрульної поліції України, станом на 19 грудня листи щодо розгляду та погодження проєктної документації щодо тимчасової організації дорожнього руху на згаданому перехресті до підрозділів патрульної поліції не надходили.

