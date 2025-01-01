Субсидії 2026 року: хто залишиться без грошей

Українці, які не мають коштів, щоб оплачувати комунальні послуги, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії.Розмір субсидії розраховуватимуть від місяця, коли було подано документи. У січні по субсидію можуть звернутися мешканці зареєстровані в житлі, орендарі з чинним договором оренди, внутрішньо переміщені особи (ВПО) чи індивідуальні забудовникиОформити субсидії 2026 року можна:особисто — у будь-якому сервісному центрі ПФУонлайн — через портал або мобільний застосунок Пенсійного фондупоштою — надіславши документи до територіального підрозділуХто може залишитися без виплатПраво на субсидію для оплати комунальних послуг мають українці, чиї витрати на комуналку становлять понад 15% сукупного сімейного доходу. Для кожної родини це вираховують індивідуально.Однією з найпоширеніших підстав для відмови є наявність великих сум. Якщо члени домогосподарства мають на банківських рахунках суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або за останній рік витратили понад 50 тисяч гривень на дорогі покупки чи послуги, допомогу не нададуть. Такі сім’ї держава вважає забезпеченими.Також субсидію не призначать людям, які володіють кількома квартирами, будинками чи автомобілями віком до п’яти років. В окремих випадках можливі винятки — наприклад, якщо це майно не приносить прибутку або оформлене на непрацездатних родичів.Ще одна причина для відмови — протерміновані платежі за комуналку. Якщо борг накопичився за три місяці, субсидію не оформлять, поки заборгованість не буде погашена або не підписано угоду про її поетапну виплату.Без державної допомоги можуть залишитися й працездатні люди, які не працюють офіційно та не сплачують єдиний соціальний внесок. Якщо в особи немає підтверджених доходів і вона не зареєстрована в службі зайнятості, вважається, що вона може обходитися без підтримки.