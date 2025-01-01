Кутя на Щедрий вечір: як її готують, які традиції та значення
Сьогодні, 05:17
В Україні 31 грудня святкують Щедрий вечір. Це свято символізує перехід від старого до нового року, оновлення і добробут. Саме до цього вечора варили щедру або багату кутю.
Все про кутю на Щедрий вечір та її особливості читайте в матеріалі ТСН.ua.
На відміну від куті на Святвечір, яка є пісною та урочистою, щедра кутя — це святкова страва, яка символізує врожай, щастя в домі та добробут у новому році.
Особливості куті на Щедрий вечір
Кутя на Святий вечір, 24 грудня, — це обрядова страва, яку їдять у тиші та молитві. Вона — головна серед 12 страв. Її подають як символ духовної чистоти та смирення.
Вона пісна, бо ж триває Різдвяний піст. Її готують з пшениці або ячменю, додають мед, мак, родзинки, горіхи.
Щедра кутя — не пісна, а поживна й «багата». До зерна додають вершкове масло, молоко або вершки, вершковий сир чи сметану, а також традиційно — сухофрукти, курагу, чорнослив, горіхи та мед. На Поділлі зустрічалася кутя зі шкварками або смальцем.
У народі казали: «Яка щедра кутя — таким буде й рік». Її подавали під співи щедрівок, з танцями та веселощами, адже це свято радості, молодості й достатку.
Рецепт Щедрої куті
Інгредієнти
1 склянка пшениці
3–4 склянки води
1 склянка молока
50–70 г вершкового масла
3–4 ст. л. меду
4 ст. л. перетертого маку)
100 г горіхів
родзинки, курага або чорнослив — за смаком
Приготування
Пшеницю промийте та замочіть на ніч. Потім залийте водою і варіть на малому вогні до м’якості.
Додайте склянку молока та проваріть ще 10–15 хвилин.
Запарте мак і перетріть до «молочка».
Змішайте теплу пшеницю, вершкове масло, мед, мак, родзинки, сухофрукти, горіхи.
Дайте настоятися 20–30 хвилин.
Подавайте кутю теплою у великій мисці, щоб «багатство в дім приходило».
