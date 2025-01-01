Кутя на Щедрий вечір: як її готують, які традиції та значення





Все про кутю на Щедрий вечір та її особливості читайте в матеріалі



На відміну від куті на Святвечір, яка є пісною та урочистою, щедра кутя — це святкова страва, яка символізує врожай, щастя в домі та добробут у новому році.



Особливості куті на Щедрий вечір



Кутя на Святий вечір, 24 грудня, — це обрядова страва, яку їдять у тиші та молитві. Вона — головна серед 12 страв. Її подають як символ духовної чистоти та смирення.



Вона пісна, бо ж триває Різдвяний піст. Її готують з пшениці або ячменю, додають мед, мак, родзинки, горіхи.



Щедра кутя — не пісна, а поживна й «багата». До зерна додають вершкове масло, молоко або вершки, вершковий сир чи сметану, а також традиційно — сухофрукти, курагу, чорнослив, горіхи та мед. На Поділлі зустрічалася кутя зі шкварками або смальцем.



У народі казали: «Яка щедра кутя — таким буде й рік». Її подавали під співи щедрівок, з танцями та веселощами, адже це свято радості, молодості й достатку.



Рецепт Щедрої куті

Інгредієнти

1 склянка пшениці



3–4 склянки води



1 склянка молока



50–70 г вершкового масла



3–4 ст. л. меду



4 ст. л. перетертого маку)



100 г горіхів



родзинки, курага або чорнослив — за смаком



Приготування

Пшеницю промийте та замочіть на ніч. Потім залийте водою і варіть на малому вогні до м’якості.



Додайте склянку молока та проваріть ще 10–15 хвилин.



Запарте мак і перетріть до «молочка».



Змішайте теплу пшеницю, вершкове масло, мед, мак, родзинки, сухофрукти, горіхи.



Дайте настоятися 20–30 хвилин.



Подавайте кутю теплою у великій мисці, щоб «багатство в дім приходило».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні 31 грудня святкують Щедрий вечір. Це свято символізує перехід від старого до нового року, оновлення і добробут. Саме до цього вечора варили щедру або багату кутю.Все про кутю на Щедрий вечір та її особливості читайте в матеріалі ТСН.ua На відміну від куті на Святвечір, яка є пісною та урочистою, щедра кутя — це святкова страва, яка символізує врожай, щастя в домі та добробут у новому році.Кутя на Святий вечір, 24 грудня, — це обрядова страва, яку їдять у тиші та молитві. Вона — головна серед 12 страв. Її подають як символ духовної чистоти та смирення.Вона пісна, бо ж триває Різдвяний піст. Її готують з пшениці або ячменю, додають мед, мак, родзинки, горіхи.Щедра кутя — не пісна, а поживна й «багата». До зерна додають вершкове масло, молоко або вершки, вершковий сир чи сметану, а також традиційно — сухофрукти, курагу, чорнослив, горіхи та мед. На Поділлі зустрічалася кутя зі шкварками або смальцем.У народі казали: «Яка щедра кутя — таким буде й рік». Її подавали під співи щедрівок, з танцями та веселощами, адже це свято радості, молодості й достатку.Рецепт Щедрої кутіІнгредієнти1 склянка пшениці3–4 склянки води1 склянка молока50–70 г вершкового масла3–4 ст. л. меду4 ст. л. перетертого маку)100 г горіхівродзинки, курага або чорнослив — за смакомПриготуванняПшеницю промийте та замочіть на ніч. Потім залийте водою і варіть на малому вогні до м’якості.Додайте склянку молока та проваріть ще 10–15 хвилин.Запарте мак і перетріть до «молочка».Змішайте теплу пшеницю, вершкове масло, мед, мак, родзинки, сухофрукти, горіхи.Дайте настоятися 20–30 хвилин.Подавайте кутю теплою у великій мисці, щоб «багатство в дім приходило».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію