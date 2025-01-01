Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У вівторок, 30 грудня, очікується низька сонячна активність, тому значних магнітних хвилювань і бур не буде.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

