30 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження в голови Луцької районної ради(на фото), викладачки юридичного факультету Луцького національного технічного університетута журналістаЗа православним календарем 30 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Анісія, Давид, Ірина, Лев, Макар, Марія, Яків.ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.30 грудня за новим церковним календарем в Україні православні згадують святу Анисію Солунську, яка загинула за віру в Христа.На Волині цього дня у 1962 році ліквідували Цуманський район (на території сучасного Ківерцівського).30 грудня 1991 року відкрили Луцьку поліклініку №1.30 грудня 1993 року корвет «Луцьк» прийняли до складу Військово-Морських сил ЗС України.30 грудня 2009 року у Луцьку відкрили лабораторію полімеразної ланцюгової реакції, завдяки якій можна діагностувати інфекційні хвороби та виявляти генетично модифіковані організми у продуктах харчування.30 грудня 2010 року у Ківерцях відкрили поліклінічне відділення центральної районної лікарні, яке розпочали будувати ще у 1991 році.