Запровадження терміналів для ФОП 1 групи відтермінували: що вирішив Кабмін
29 грудня, 23:19
Фізособам-підприємцям 1 групи не треба буде використовувати платіжні термінали з 1 січня 2026 року. Таке рішення набуде чинності тільки після завершення воєнного стану.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в Telegram.
"Уряд відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи до завершення воєнного стану і ще на три місяці після його скасування", - сказала прем'єр.
Свириденко пояснила, що відповідне рішення Кабмін ухвалив у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого обслуговування POS-терміналів створює додатковий тиск.
Вона звернула увагу, що найдрібніші підприємці зможуть продовжити працювати і зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням і логістичних обмежень.
Нові строки також дають бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки і в майбутньому вибрати зручний спосіб оплати: POS-термінали, мобільні додатки або QR-коди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в Telegram.
"Уряд відтермінував строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи до завершення воєнного стану і ще на три місяці після його скасування", - сказала прем'єр.
Свириденко пояснила, що відповідне рішення Кабмін ухвалив у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого обслуговування POS-терміналів створює додатковий тиск.
Вона звернула увагу, що найдрібніші підприємці зможуть продовжити працювати і зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням і логістичних обмежень.
Нові строки також дають бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки і в майбутньому вибрати зручний спосіб оплати: POS-термінали, мобільні додатки або QR-коди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
30 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Запровадження терміналів для ФОП 1 групи відтермінували: що вирішив Кабмін
29 грудня, 23:19
На Новий рік на Волинь прийде справжня зима
29 грудня, 22:12
У Луцьку неподалік ТЦК – масштабна пожежа
29 грудня, 21:46