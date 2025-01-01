За тиждень на Волині на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли майже 4000 людей

За даними рутинного епіднагляду за грипом, COVID-19 та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), рівень захворюваності у Волинській області є меншим визначеного епідемічного порогу на 32,6% і оцінюється як фоновий.

Про це повідомляє Волинський обласний ЦКПХ.

Впродовж 52-го тижня 2025 року (з 22 по 28 грудня) в області на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 3903 особи, що на 16% менше попереднього тижня (4 667 випадків). Зокрема, зареєстровано одного хворого з COVID-19, минулого тижня було 7. Діти становлять 63% від загальної кількості тих, хто захворіли на ГРВІ.

За тиждень госпіталізовано 112 осіб, серед яких 68% - діти. З COVID-19 госпіталізовано одного пацієнта. Летальних випадків не зареєстрлвано. Від початку епідсезону проти грипу вакциновано понад 2200 волинян, із них 60% – із груп медичного та епідемічного ризику.

Вірусологічна лабораторія нашої установи проводить дослідження з метою діагностики інфекцій дихальних шляхів та встановлення різновиду респіраторних вірусів, що циркулюють на території області. На сьогодні виявлено циркуляцію вірусу грипу А(Н3), парагрипу, риновірусів, аденовірусів та COVID-19.

Продовжуйте дотримуватися рекомендацій з профілактики ГРВІ!

Щоб знизити ризик інфікування респіраторними інфекціями під час сезону захворюваності, пам’ятайте прості поради й навчіть дітей:

- вакцинуйтеся від COVID-19 та грипу;
- регулярно мийте руки з милом, щонайменше, 30 секунд;
- провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання;
- прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю й чхання;
- тримайте дистанцію під час спілкування з людьми — навіть пів метра вже зменшує ризик передавання вірусів;
- залишайтеся вдома, якщо захворіли, або використовуйте маску, якщо вам потрібно контактувати з іншими.

