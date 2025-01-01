У Луцьку неподалік ТЦК – масштабна пожежа





Про це повідомляють очевидці у місцевих телеграм-каналах, передає



За попередньою інформацією, вогонь охопив будівлю, розташовану навпроти готелю «Кедем», неподалік від обласного та міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.



На опублікованих кадрах видно інтенсивне полум'я, що повністю охопило дах споруди.



На місці події вже працюють рятувальники ДСНС. Наразі інформації про причини займання та наявність постраждалих немає.



Обставини інциденту встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері, 29 грудня, у Луцьку трапилася масштабна пожежа у житловому секторі. На вулиці Теремнівській спалахнув приватний будинок.Про це повідомляють очевидці у місцевих телеграм-каналах, передає "Конкурент" За попередньою інформацією, вогонь охопив будівлю, розташовану навпроти готелю «Кедем», неподалік від обласного та міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.На опублікованих кадрах видно інтенсивне полум'я, що повністю охопило дах споруди.На місці події вже працюють рятувальники ДСНС. Наразі інформації про причини займання та наявність постраждалих немає.Обставини інциденту встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію