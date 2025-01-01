Куди подіти новорічну ялинку в Луцьку після свят: основні поради





Журналісти



У Луцьку після новорічних свят мешканці можуть здати свої ялинки та сосни у спеціальні пункти прийому.



Дерева приймають на станціях:



«Чистий Луцьк» — вулиця Транспортна, 7;

«Чисте довкілля» — проспект Соборності, 19-Б;

«Головне — щоб дерева були без прикрас», — розповіли у підприємстві. Зібрані дерева подрібнюють і використовують у твердопаливних котлах. Також комунальники наголошують, що залишати дерева біля контейнерів не варто.



«Не бажано залишати дерева там, де немає місця для великогабаритних відходів. Є спеціальні майданчики, де люди залишають дивани чи холодильники — там можна залишати і ялинки. Пізніше маніпулятори все це збирають», — зазначили у «Чистому Луцьку».



За словами працівників, кількість дерев, які здають лучани, значно зменшилася за останні роки. «Вже другий чи третій рік такої масовості ялинок немає. Торік нам принесли буквально 20 ялиночок. Люди переходять на штучні або взагалі не ставлять — максимум гілочки», — зазначили у підприємстві.



Також дерева можна привозити до Луцького зоопарку, де їх використовують як корм чи декорації. Керівниця зоопарку Людмила Денисенко, зазначила, що ялинки приймають у чистому вигляді. Вони мають бути без блискіток та без штучного снігу.



«Деяким тваринам дерева використовують як сховок, тому що роблять такі штучні ліси або огорожі, де тварина може сховатися. Такі тварини копитні або жуйні, як кози, вівці, олені, лами, вони можуть поїдати хвою.



Для мавпочок у зимових приміщеннях ці ялинки можуть слугувати декорацією. І останній шлях ялинок - це дрова», - розповіла директорка зоопарку.



Щоб новорічне дерево не перетворилося на зайве сміття, варто витратити зовсім небагато часу на його правильну утилізацію. Ваша ялинка може принести реальну користь: зігріти місто у вигляді палива або стати корисною добавкою до раціону тварин. Головне — не забути ретельно очистити дерево від залишків святкового декору.

