Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 30 грудня

Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 30 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 грудня.

Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

30 грудня

Луцьк

Хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.

Область

Хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голоси, зустрічі й гроші: розшифрували нові «плівки Вітіва» про «Снігову Королеву»
Баня, чан і заміський затишок: поблизу Луцька відкрився новий комплекс «Дача»
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди подіти новорічну ялинку в Луцьку після свят: основні поради
Сьогодні, 21:06
Що відбувається з Оконськими джерелами: волинська селищна рада оприлюднила роз’яснення
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 30 грудня
Сьогодні, 20:00
87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу, - Зеленський
Сьогодні, 19:05
На Волині готуються до можливих підтоплень
Сьогодні, 18:09
Медіа
відео
1/8