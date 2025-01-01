Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 30 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 грудня.
Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
30 грудня
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
