Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 30 грудня





Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



30 грудня



Луцьк



Хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.



Область



Хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

