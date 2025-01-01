На Волині готуються до можливих підтоплень





Про це 29 грудня повідомили у Волинській обласній раді, - пише



Як і в попередні роки до зони ймовірного підтоплення належать Любешівська, Ратнівська, Заболоттівська та Забродівська громади. Зі слів заступника керівника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислава Кравчука, який доповів під час засідання комісії, на Волині на випадок весняного паводка підготували до роботи 36 насосних станцій та 288 км захисних дамб.



Також в області очистили від замулення 53 км державних меліоративних каналів та 12,5 км комунальних каналів. Зі слів посадовця, станом на кінець року було відремонтовано 95 гідротехнічних споруд, забезпечили роботу 20 аварійних бригад зі 170 людей, які відкачуватимуть воду у разі потреби.



За словами Ростислава Кравчука, на сьогодні в області усі річки басейнів Прип’яті та Західного Бугу знаходяться в руслі. Водосховища наповнені в середньому на 65%. Попри це у північних районах області, за необхідності, періодично включаються у роботу від однієї до п'яти насосних станцій.



Що відомо про підтоплення на Волині у попередні роки



У 2022 році паводок на Волині розпочався у грудні. Тодірівень води у річках і площа підтоплень постійно коливалася. Рятувальники майже щодня звітували про відкачування води з присадибних ділянок та підвальних приміщень. Найбільше підтопленими були два райони: Камінь-Каширський та Ковельський.



Навесні 2023 року на Волині залишалися підтопленими 18 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок. Тоді через паводок аграрії на початку квітня не могли розпочати весняну посівну.



У 2024 році ситуація повторилася. Підтоплення в області фіксували від початку року. Тоді в Регіональному офісі водних ресурів звітували, що за 3 місяці поводку насосні станції на півночі області відкачали понад 15 мільйонів метрів кубічних води.



У 2025 році через малу кількість опадів та відносно теплі погодні умови фахівці не прогнозували зимового паводка, який спостерігався у попередні роки. Навесні фіксували незначні підтоплення.

