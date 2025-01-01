Що відбувається з Оконськими джерелами: волинська селищна рада оприлюднила роз’яснення





Маневицька селищна рада у facebook надала роз’яснення щодо ситуації навколо гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Оконські джерела», передає



Об’єкт був оголошений пам’яткою рішенням Волинського облвиконкому №255 від 11 липня 1972 року. Джерела розташовані на земельній ділянці площею 56,6038 га (кадастровий номер 0723685300:02:002:0100), яка перебуває у державній власності, а не у комунальній власності Маневицької громади.



Земля передана в оренду ТзОВ «НВЦ «Форель» на підставі договору від 29 листопада 2011 року, дія якого була поновлена рішенням Господарського суду Волинської області від 15 червня 2022 року. До селищної ради підприємство не зверталося щодо погодження спеціального водокористування та облаштування свердловин.



В осінній період 2025 року зафіксовано суттєве зниження витоку артезіанських вод, що викликало занепокоєння місцевих жителів. У зв’язку з цим на початку грудня 2025 року Маневицька селищна рада звернулася до Камінь-Каширської районної державної адміністрації, управління екології Волинської ОДА, регіонального офісу водних ресурсів та Державної екологічної інспекції у Волинській області для встановлення причин негативних змін.



11 грудня 2025 року фахівці Державної екологічної інспекції провели огляд місця та підтвердили факт зниження рівня води. Подальший акт буде направлено до Державної екологічної інспекції України для призначення додаткової перевірки щодо використання глибинних свердловин ТзОВ «НВЦ «Форель» та можливого впливу на гідрологічний режим пам’ятки природи.



У Маневицькій селищній раді наголошують, що діють виключно в межах законодавства для захисту природної спадщини та забезпечення екологічної безпеки. Відповідно до статті 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», на території пам’яток природи забороняється будь-яка діяльність, що може призвести до деградації або зміни їх первинного стану.



Жителів громади обіцяють поінформувати про результати перевірок після отримання додаткової інформації від уповноважених державних органів.

