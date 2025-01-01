На Новий рік на Волинь прийде справжня зима

В Україну надходить чергова повітряна маса арктичного походження, яка принесе відчутне похолодання та морозну новорічну погоду.Про це повідомила синоптикиняЗа її прогнозом, вівторок, 30 грудня, стане перехідним днем. Уночі температура повітря коливатиметься в межах -2 та -6 градусів, удень очікується +1 – +3 градуси. Місцями проходитиме невеликий сніг, на дорогах можлива ожеледиця.Вітер північно-західний та західний, поривчастий. У західних областях, на Волині, а також на Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині можливі штормові пориви до 15–20 метрів за секунду.Найхолодніше буде 31 грудня та 1 січня. У ці дні морози в Україні посиляться:вночі температура знижуватиметься до -7 – -14 градусів,удень – до -2 – -7 градусів.Погоду супроводжуватиме періодичний сніг і посилений снігопад.За словами метеорологині, потепління в Україні очікується з 3 січня.Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути уважними через складні погодні умови, а мешканців – завчасно подбати про тепло й безпеку напередодні новорічних свят.