На Новий рік на Волинь прийде справжня зима
Сьогодні, 22:12
В Україну надходить чергова повітряна маса арктичного походження, яка принесе відчутне похолодання та морозну новорічну погоду.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, вівторок, 30 грудня, стане перехідним днем. Уночі температура повітря коливатиметься в межах -2 та -6 градусів, удень очікується +1 – +3 градуси. Місцями проходитиме невеликий сніг, на дорогах можлива ожеледиця.
Вітер північно-західний та західний, поривчастий. У західних областях, на Волині, а також на Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині можливі штормові пориви до 15–20 метрів за секунду.
Найхолодніше буде 31 грудня та 1 січня. У ці дні морози в Україні посиляться:
вночі температура знижуватиметься до -7 – -14 градусів,
удень – до -2 – -7 градусів.
Погоду супроводжуватиме періодичний сніг і посилений снігопад.
За словами метеорологині, потепління в Україні очікується з 3 січня.
Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути уважними через складні погодні умови, а мешканців – завчасно подбати про тепло й безпеку напередодні новорічних свят.
