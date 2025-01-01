Курс валют на 30 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 30 грудня. Долар зріс ще на 15 коп, євро додав у ціні 10 коп, польський злотий залишився без змін.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 42,21 (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,65 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,74 (0 коп.)
