Курс валют на 30 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 42,21 (+15 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,65 (+10 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,74 (0 коп.)

