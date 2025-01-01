Викрадав і катував людей: зрадник із Запорізької області отримав 15 років

У Запоріжжі до 15 років позбавлення волі засуджено експравоохоронця-, причетного до побиття, катування і викрадення людей.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.За матеріалами ДБР Дніпровський районний суд Запоріжжя визнав винним колишнього правоохоронця з Якимівки, який добровільно перейшов на бік ворога та брав участь у жорстоких знущаннях над мирними мешканцями.Свою «кар’єру» в окупантів він розпочав як начальник «карного розшуку» в окупаційному Якимівському РОВС, а згодом отримав посаду заступника начальника підрозділу дільничних у так званому «відділі поліції №3».У тісній співпраці з російськими військовими фігурант організовував справжній терор проти мирного населення Мелітопольського району. Він особисто брав участь у незаконних обшуках, викраденнях та жорстоких знущаннях з цивільних, які зберігали проукраїнську позицію.Озброєні окупанти разом зі зрадником вдиралися до осель людей, залякували їх зброєю, жорстоко били та погрожували вбивством.Мешканці міста ставали жертвами розправи за те, що під час приватної зустрічі виконували українську пісню «Ой у лузі червона калина» або висловлювали підтримку ЗСУ.Постраждалих вивозили до приміщення колишньої Державтоінспекції в Мелітополі, яке загарбники перетворили на місце незаконного утримання та катування. Там людей проти їхньої волі тримали по кілька діб, піддаючи фізичному насильству та моральному тиску. Окупанти та їхні поплічник намагалися зламати волю громадян, примушуючи їх визнавати загарбницьку владу, прославляти державу-агресора та навіть вивчати й співати російські пісні.За результатами розгляду колишнього правоохоронця визнано винним за:• ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада;• ч. 7 ст. 111-1 КК України – добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території;• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України – жорстоке поводження з цивільними, вчинене за попередньою змовою групою осіб.Його заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Процесуальне керівництво здійснювали Офіс Генерального прокурора та Запорізька обласна прокуратура.