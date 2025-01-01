ЗСУ вдарили по Донецькому аеропорту, де росіяни зберігали й готували до запуску «шахеди»





Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (позивний — Мадяр), пише



Операцію розробили військові управління розвідки 414 окремої бригади «Птахи Мадяра» спільно із новоствореним Центром глибинного ураження угруповання Сил безпілотних систем.



Удару по аеропорту завдали оператори 1 окремого центру СБС.



Українські військові уразили:



- логістичний хаб дронів «Герань» та Shahed;



- пункт передполітної підготовки та обслуговування БпЛА «Герань», Shahed та «Гербера»;



- центральний склад бойової частини для безпілотних авіакомплексів «Герань» та Shahed;



- накопичувальний склад безпілотних авіакомплексів «Гербера»;



- пункт зосередження особового складу та техперсоналу російських військ, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування БпЛА «Герань», Shahed та «Гербера».



Нагадаємо, що на початку листопада українські військові вже атакували базу зберігання, комплектування та запуску ударних безпілотників типу Shahed на території тимчасово окупованого Донецького аеропорту.



Також СБС повідомляли, що уразили склади та ремонтну базу військової техніки на ТОТ Донецької області й місце дислокації швидкісних десантних катерів Чорноморського флоту рф у Криму.

