Синоптики попередили про небезпечну негоду в переддень Нового року на Волині
Сьогодні, 13:01
У переддень Нового року – 31 грудня – на Волині очікують погіршення погодних умов, аж до жовтого рівня небезпечності.
Про це йдеться у повідомленні Волинського обласного центру з гідрометеорології у телеграмі.
Волинські синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Зокрема завтра, 31 грудня, на Волині очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні Волинського обласного центру з гідрометеорології у телеграмі.
Волинські синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Зокрема завтра, 31 грудня, на Волині очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обірвалося життя педагогині із волинського ліцею
Сьогодні, 13:20
Синоптики попередили про небезпечну негоду в переддень Нового року на Волині
Сьогодні, 13:01
ЗСУ вдарили по Донецькому аеропорту, де росіяни зберігали й готували до запуску «шахеди»
Сьогодні, 12:41