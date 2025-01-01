Синоптики попередили про небезпечну негоду в переддень Нового року на Волині





Про це йдеться у повідомленні Волинського обласного центру з гідрометеорології у телеграмі.



Волинські синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища.



Зокрема завтра, 31 грудня, на Волині очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.





