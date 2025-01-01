Обірвалося життя педагогині із волинського ліцею
Сьогодні, 13:20
У шкільну родину Нововолинського ліцею № 1 прийшов великий сум – зупинилося серце асистентки вчительки Ірини Мартиненко.
Про це у фейсбуці повідомив навчальний заклад.
У колективі з глибоким болем та невимовним смутком повідомили, що вчора, 29 грудня, пізно ввечері відійшла у вічність колега, чудова молода людина, асистент вчителя — Ірина Мартиненко.
«Це непоправна втрата для кожного з нас. Пані Ірина була не просто професіоналом своєї справи, а й людиною з великим серцем, яка віддавала свою теплоту та підтримку дітям, завжди була поруч у важку хвилину та дарувала щиру посмішку колегам. Її доброта, терпіння та відданість справі залишать незгасний слід у стінах нашої школи та в душах тих, хто мав честь її знати.
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у скорботі», - йдеться у повідомленні.
