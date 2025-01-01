У Боратинській громаді діти пільгових категорій отримали понад тисячу новорічних подарунків





Про це



27—28 грудня Боратинська сільська рада організувала святкове дійство для дітей, що потребують особливої уваги та підтримки — дітей військовослужбовців Збройних сил України, внутрішньо переміщених, безвісті зниклих, загиблих, СЖО, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю від народження, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.



Захід відбувся у будинку культури села Гірка Полонка та об’єднав дітей із різних населених пунктів громади. Це новорічне свято стало справжнім виявом турботи та підтримки для тих, хто переживає нелегкі часи. Яскрава розважальна програма, під час якої діти мали нагоду вигравати різноманітні цікаві призи, улюблені герої мультфільмів, що згуртовували всіх та дарували радісні емоції, щирі посмішки та святкові побажання створили незабутню атмосферу, в яку занурилися усі учасники. По завершенню вистави діти з усіх 9 старостинських округів Боратинської громади, вже традиційно, отримали солодкі подарунки та святковий настрій.



"Такі ініціативи є важливою складовою соціальної підтримки родин військовослужбовців і вразливих категорій населення, а також сприяють створенню позитивного емоційного простору для дітей, наповненого надією та вірою у краще майбутнє", - зазначають у громаді.



