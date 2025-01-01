Повідомили про підозру росіянину, який наказав розстріляти цивільних у Бучі

Віддав наказ про розстріл цивільних у Бучі: слідчі Нацполіції повідомили про підозру військовослужбовцю рф.Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.Командир відділення 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф під час тимчасової окупації міста Бучі наказав розстріляти автомобіль у якому перебувало троє цивільних. Внаслідок отриманих поранень вони загинули на місці. За скоєне зловмиснику може загрожувати довічне ув’язнення.Слідством встановлено, що у березні 2022 року у місті Буча Київської області на блокпості військові рф зупинили автомобіль з цивільним громадянами. Підозрюваний командир знав, що люди не брали участі у бойових діях, проте віддав наказ своїм підлеглим відкрити вогонь по цивільному автомобілю.На виконання наказу екіпаж бойової машини десанту БМД-2 здійснив обстріл автомобіля Mitsubishi Colt, у якому перебували мирні жителі. У результаті розстрілу троє цивільних осіб загинули на місці.Слідчі задокументували, що напад було вчинено умисно, без жодної воєнної необхідності, у порушення норм Женевських конвенцій та Додаткового протоколу І до них, які забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — віддання наказу на порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (у редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України повідомили про підозру військовослужбовцю збройних сил російської федерації, який у березні 2022 року брав участь у збройній агресії рф проти України на території Київської області. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.Разом з тим, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України завершили досудове розслідування щодо двох російських військовослужбовців, які в березні 2022 року під час окупації м. Буча Київської області вчинили жорстоке поводження з цивільним населенням.Під час досудового розслідування встановлено, що двоє військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф, один з яких капітан - командир десантно-штурмової роти, а другий рядовий - механік водій десантно-штурмового взводу парашутно-десантної роти цього ж полку зайшли до квартири цивільних, погрожуючи їм застосуванням зброї, почали проводити обшук помешкання та бити місцевих мешканців.Крім того, зазначені військові стріляли з автоматичної зброї по квартирі поруч з двом потерпілими чоловіками, що були всередині, тим самим погрожуючи їм вбивством, імітуючи розстріл. Наступного дня, один з тих же військових рф - механік водій десантно-штурмового взводу парашутно-десантної роти, разом з іншими військовими знову увірвався до квартири тих самих громадян та в ході обшуку наніс двом потерпілим тілесні ушкодження та погрожував їм вбивством. Своїми діями вони заподіяли потерпілим тілесні ушкодження, сильні моральні й психічні страждання.Також, Нацполіція завершила досудове розслідування щодо військового рф, який вчинив дії спрямовані на жорстоке, образливе та принизливе поводження з мирним населенням у місті Буча. У березні 2022 року під час тимчасової окупації міста російський військовослужбовець погрожуючи вогнепальною зброєю, примусив трьох місцевих мешканців вийти з будинку та конвоював їх до іншого двору. На місці він наказав цивільним лягти на землю обличчям донизу, та аби залякати, здійснив кілька пострілів із автомата поблизу їхніх голів.Зловмисником виявився молодший сержант, який обіймав посаду – номер розрахунку самохідно - артилерійського взводу 234-го десантно штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ зс рф, який брав безпосередню участь у збройній агресії проти України.Обвинувальні акти щодо вищезазначених трьох військових рф скеровано до суду за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з жорстоким поводженням до цивільного населення, вчиненим групою осіб, а саме щодо скоєння погрози вбивством) та ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з цивільним населенням) Кримінального кодексу України.Робота зі встановлення інших військовослужбовців рф, причетних до воєнних злочинів проти цивільного населення України, зокрема у місті Буча, триває.