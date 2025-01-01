Під щоденними обстрілами: на Чернігівщині евакуйовуватимуть 14 прикордонних сіл

На Раді оборони Чернігівщини ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади.

Про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей.

Втім, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів. Над цим системно працює ОВА, РВА і громади. Завдання - забрати людей із небезпечних територій", - йдеться в повідомленні.

Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові.

Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби включені в процес. Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих - обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання.

Евакуацію мають завершити за 30 днів.

