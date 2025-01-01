У Луцьку патрульні повернули додому бабусю, яка заблукала
Сьогодні, 14:04
У Луцьку патрульні допомогли повернутися додому літній жінці, яка заблукала у торговельному центрі.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Учора, 29 грудня, у Луцьку надійшло повідомлення від охорони одного із торгово-розважальний центрів про виявлення загубленої людини.
Патрульні поспілкувались з 86-річною громадянкою та зʼясували, що вона, на жаль, не памʼятає, де проживає, та не орієнтується у місцевості.
Поліцейські оперативно встановили місце проживання жінки та доставили її за місце проживанням, передавши онуці.
«Друзі, памʼятаймо — літні люди особливо потребують нашої уваги та турботи, наша уважність може вберегти їх від неприємних ситуацій», - зазначили у патрульній поліції.
