У Луцьку патрульні повернули додому бабусю, яка заблукала

У Луцьку патрульні допомогли повернутися додому літній жінці, яка заблукала у торговельному центрі.

Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.

Учора, 29 грудня, у Луцьку надійшло повідомлення від охорони одного із торгово-розважальний центрів про виявлення загубленої людини.

Патрульні поспілкувались з 86-річною громадянкою та зʼясували, що вона, на жаль, не памʼятає, де проживає, та не орієнтується у місцевості.

У Луцьку патрульні повернули додому бабусю, яка заблукала


Поліцейські оперативно встановили місце проживання жінки та доставили її за місце проживанням, передавши онуці.

«Друзі, памʼятаймо — літні люди особливо потребують нашої уваги та турботи, наша уважність може вберегти їх від неприємних ситуацій», - зазначили у патрульній поліції.

