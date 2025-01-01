Патрульні у Луцьку повернули додому бабцю, яка заблукала
Сьогодні, 13:12
Сьогодні, 2 грудня, луцькі патрульні отримали повідомлення про літню жінку, яка виглядала розгубленою та не орієнтувалася в місцевості.
Заявник зазначив, що вона не може самостійно дістатися додому, повідомляє в телеграмі патрульна поліція Волині.
Інспектори оперативно прибули на місце та виявили жінку. Вона розповіла, що приїхала по справах до банку, але переплутала дні роботи установи, а коли настав час повертатися додому, розгубилася та не знала, як дістатися до дому.
Патрульні здійснили поліцейське піклування, встановили місце її проживання та безпечно доставили додому.
"Дякуємо всім небайдужим, хто помічає тих, кому потрібна допомога. Якщо ви бачите людину в скруті або яка потребує підтримки, звертайтеся на спецлінію 102", - йдеться у повідомленні.
