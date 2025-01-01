СБУ затримала колишнього першого заступника глави Міненерго

Працівники СБУ та прокуратура затримали колишнього першого заступника Міністра енергетики України, який підозрюється уПро це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала колишнього першого заступника Міністра енергетики України, який працював на цій посаді до липня 2025 року.За матеріалами справи, до приходу у міністерство цей чиновник займав топпосаду в ДП «НАЕК «Енергоатом», де організував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету України.Як встановило розслідування, фігурант займався махінаціями під час закупівлі послуг страхування.Зокрема, посадовець безпідставно збільшив вартість договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, уклавши додаткову угоду.Щоб привласнити кошти, страховики у свою чергу перерахували грошові активи на рахунки інших страхових компаній, а у подальшому на підконтрольні посадовцю фіктивні підприємства. Звідти зловмисники переводили їх у готівку та розподіляли між учасниками схеми.Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, внаслідок таких дій бюджету України завдано збитків на суму понад 18 млн грн.Дослідження Держаудитслужби підтвердило порушення ДП «НАЕК «Енергоатом» вимог законодавства України, а саме: неправомірне формування очікуваної вартості закупівлі та безпідставне завищення річного страхового тарифу.Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництво Київської міської прокуратури.