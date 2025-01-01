В єпархії МП на Волині просять «молитв за священника», якого мобілізували до ЗСУ

Настоятеля двох парафій УПЦ Московського патріархату на Волині отцямобілізували до війська.Про це у фейсбуці повідомляє Володимир-Волинська єпархія УПЦ (Московського патріархату).Як ідеться у повідомленні, настоятеля двох парафій у селі Сильне та селі Гупали протоієрея Сергія сьогодні, 2 грудня, з місця роботи було затримано нарядом ТЦК.На даний час священник пройшов ВЛК і вже перебуває у навчальному центрі.«Просимо молитв за протоієрея Сергія», - повідомили у єпархії.