У Луцьку прощатимуться із Героєм Сергієм Коровіцьким

Сергієм Коровіцьким.



Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.



У середу, 3 грудня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Коровіцького Сергія Леонтійовича (19.05.1982 року народження), який загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.



