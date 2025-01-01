У Луцьку прощатимуться із Героєм Сергієм Коровіцьким

Завтра, 3 грудня, у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Сергієм Коровіцьким.

Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.

У середу, 3 грудня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Коровіцького Сергія Леонтійовича (19.05.1982 року народження), який загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.

