Скорботний день: Луцьк втратив на війні трьох Героїв

Офіційно підтвердили загибель трьох мешканців Луцької громади у боях проти російських загарбників.Про це у телеграмі повідомляє Луцький міський голова«На жаль, маємо ще три втрати», - зазначив мер.(19.05.1982 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номера обслуги 2 кулеметного відділення кулеметного взводу стрілецької спеціалізованої роти (ШКВАЛ). Він загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.Лучанин(01.05.1992 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника гранатометного взводу стрілецького батальйону. Життя воїна обірвалося 25 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.А житель села Дачне Луцької міської територіальної громади(25.08.1996 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера 3 аеромобільного відділення 1 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Боєць поліг 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.