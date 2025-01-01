На Волині на блокпосту у 39-річного пасажира автобуса знайшли гранату та пістолет

На Волині на блокпосту у 39-річного пасажира автобуса знайшли гранату та пістолет
На блокпосту в Камінь-Каширському районі у пасажира автобуса вилучили пістолет і димову гранату.

Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.

30 листопада, близько 13 години, на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення на блокпосту в селі Любешівська Воля предметів зовні схожих на пістолет Макарова та димову гранату у 39-річного пасажира автобуса.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Виявлені предмети вилучені працівниками поліції. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України. Триває розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, блокпост, пасажир, автобус, пістолет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на блокпосту у 39-річного пасажира автобуса знайшли гранату та пістолет
Сьогодні, 10:00
Пів року вважався зниклим: на Волині поховали Героя Миколу Антонюка
Сьогодні, 09:38
На Волині чоловік приніс з гаража гранату та погрожував її підірвати
Сьогодні, 09:22
На переговорах США і України обговорювали вибори й можливий обмін територіями, - WSJ
Сьогодні, 09:15
У Луцьку працюватимуть за оновленим календарем щеплень: що змінилося
Сьогодні, 09:05
Медіа
відео
1/8