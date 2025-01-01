На Волині на блокпосту у 39-річного пасажира автобуса знайшли гранату та пістолет





Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.



30 листопада, близько 13 години, на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення на блокпосту в селі Любешівська Воля предметів зовні схожих на пістолет Макарова та димову гранату у 39-річного пасажира автобуса.



На місці події працювала слідчо-оперативна група. Виявлені предмети вилучені працівниками поліції. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України. Триває розслідування.

