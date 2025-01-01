СБУ затримала зрадника, який готував вбивство розвідника ЗСУ у Запоріжжі

Працівники СБУ, який готував ліквідацію українського військового у Запоріжжі.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі. За результатами дій на випередження у місті затримано агента фсб, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ.Зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) у помешканні військового, щоб потім віддалено підірвати його.Як встановило розслідування, підготовкою теракту займався завербований фсб 44-річний інженер з охорони праці місцевого медзакладу.За матеріалами справи, він здавав в оренду кімнату, в якій воїн проживав під час ротації після виконання бойових завдань на південному фронті.«Доповівши» про це фсб, агент отримав завдання забрати зі схрону вибухівку та приховано встановити її біля вхідних дверей в оселі військового.Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта на етапі підготовки теракту.Під час обшуку за місцем його проживання вилучено електродетонатор і додаткові комплектуючі до СВП, а також інші докази контактів з фсб.За даними слідства, фігурант був завербований рашистами через його знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Мелітополі та працює на російську спецслужбу.Одночасно з виконанням основного завдання агент «зливав» ворогу геолокації діючих енергооб’єктів на території міста, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.