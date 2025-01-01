СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам штурмувати Куп’янськ

Працівники СБУгру рф, який допомагав окупантам штурмувати Куп’янськ.Про це пише в телеграмі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисник передавав окупантам координати для штурму позицій Сил оборони на Куп’янському напрямку.Як встановило розслідування, завдання ворога виконував харківський ІТ-фахівець, який уже має судимість за співпрацю з рашистами на початку повномасштабної війни.Тоді фігурант проживав у Куп’янському районі і в період його захоплення влітку 2022 року вступив до окупаційної адміністрації рф. Там він налагоджував та адміністрував комп’ютерну мережу псевдоустанови.Після звільнення громади колаборант переїхав до обласного центру, де сподівався «заховатися» серед мешканців мегаполісу та уникнути правосуддя.У 2022 році СБУ і Нацполіція затримали фігуранта, незважаючи на його спроби «залягти на дно». Втім, суд призначив йому покарання, що не передбачає тюремне ув’язнення.За матеріалами справи, восени цього року рашисти дистанційно відновили із ним зв’язок та доручили відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ.Для виконання цього завдання фігурант об’їжджав місцевість поблизу передової, приховано фіксував локації Сил оборони і передав їх ворогу.Для конспірації агент використовував легенду про нібито «поїздки до родичів», які проживали на прифронтовій території.Контррозвідка СБУ викрила і задокументувала злочини рецидивіста, а на фінальному етапі спецоперації затримала його.Під час обшуку в квартирі затриманого та у заміському будинку його родичів вилучено смартфон із доказами роботи на гру рф, формений одяг російського зразка та власноруч виготовлений прапор країни-агресора.Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.