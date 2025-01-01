«Відбивалися дерев'яними щитами, які не витримували ніяких куль»: лучанин поділився спогадами про Революцію Гідності

«Відбивалися дерев'яними щитами, які не витримували ніяких куль»: лучанин поділився спогадами про Революцію Гідності
Учасник Революції Гідності 34-річний Дмитро Зінченко нині служить в бригаді "Любарт" Національної гвардії України, після поранення, каже, не може виконувати бойових завдань і займається рекрутингом у Луцьку.

Чоловік розповів Суспільному про участь у Євромайдані у 2013-2014-му роках, як приходив на акції у Луцьку і їздив до столиці.

Протести в Луцьку почалися 21 листопада 2013 року як реакція на відмову уряду від підписання Угоди про асоціацію з ЄС. З перших днів, пригадує чоловік, приходив на Театральний майдан у Луцьку, а після побиття "беркутівцями" студентів у ніч на 30 листопада 2013 року на Майдан Незалежності в Києві, розумів, що народ цього не пробачить. Каже, у студентські роки був членом "Національного альянсу" та інших патріотично налаштованих організацій.

"Я їздив, приїжджав, від'їжджав на майдан до Києва, стріляли в нас тоді ще гумовими кулями. Беркут тоді дуже агресивний був, їм давали вказівки максимально жорстко і сильно забивати людей. Посередині стояли внутрішні війська, це призвані 18-19-річні хлопці, в яких відмерзали ноги. На них всім байдуже було", — пригадує Дмитро Зінченко.

Згодом чоловік долучився до 35-ої сотні самооборони майдану "Волинська січ".

"Які були завдання? Звичайні завдання, назвемо їх обороною. Звичайно, зараз, коли вже війна, то це виглядає дуже наївно, по-дитячому, але тоді робили, що могли. Зброї не мали. Відбивалися камінням, коктейлями Молотова, щитами саморобними дерев'яними, які не витримувала ніяких ні куль, нічого", — розповідає чоловік.
Дмитро Зінченко каже, що після сутичок на майдані Незалежності з правоохоронцями, після повідомлень про загиблих товаришів, на душі було важко, навіть після того, як режим Януковича здався і всі повтікали, відчуття радості та спокою не було.

"З однієї сторони ми вважали це перемогою, що зігнали цю владу, але вже після того зразу почалися невтішні новини з Криму. І, ну, настрій був поганий насправді, бо було розуміння, що війна починається", — каже Дмитро.

Багато друзів з Майдану пішли у 2014 році до полку "Азов" і почали боронити Україну. Дмитро мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Був у складі Збройних сил України, а зараз служить в Національній гвардії.

"Зимою 2022 року виїхали в складі зведеної роти сил спеціальних операцій у Бахмут. Там трошки повоювали. Під час чергових штурмів я отримав мінно-вибухове поранення, тяжке, була масивна кровотеча, побратими мене врятували. Після того проходив довгі лікування, реабілітацію", — говорить Дмитро Зінченко.

Нині Дмитро Зінченко рекрутер луцького центру Азовського корпусу і 20-ї бригади "Любарт" Національної гвардії України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Революція Гідності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Axios опублікувало повний текст мирного плану для України та РФ з 28 пунктів
Сьогодні, 10:50
СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам штурмувати Куп’янськ
Сьогодні, 10:30
«Відбивалися дерев'яними щитами, які не витримували ніяких куль»: лучанин поділився спогадами про Революцію Гідності
Сьогодні, 10:25
У місті на Волині замайорів 30-метровий прапор України
Сьогодні, 10:14
Команди України і США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни, - Зеленський
Сьогодні, 09:50
Медіа
відео
1/8