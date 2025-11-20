Команди України і США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни, - Зеленський

Команди України і США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни, - Зеленський
Команди України і США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни.

Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом, пише LB.ua.

Сторони обговорили варіанти досягнення миру, етапність роботи та формати діалогу, а також «нові імпульси для дипломатії».

«Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи», - додав глава держави.

Президент закликав США дати допомогу в обмеженні всіх схем, через які іноземні компоненти для ракет та інших видів зброї потрапляють до Росії. Зеленський передав Дрісколлу матеріали з інформацією щодо компаній – виробників критичних компонентів, країн походження та самих деталей.

«Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів», - додав глава держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хуєсосіквідсмоктав у дяді сема
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Відбивалися дерев'яними щитами, які не витримували ніяких куль»: лучанин поділився спогадами про Революцію Гідності
Сьогодні, 10:25
У місті на Волині замайорів 30-метровий прапор України
Сьогодні, 10:14
Команди України і США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни, - Зеленський
Сьогодні, 09:50
У Тернополі третю добу розбирають руїни після російського обстрілу: шукають ще 16 людей
Сьогодні, 09:15
Як отримати послугу денного догляду за дитиною з інвалідністю на Волині
Сьогодні, 09:00
Медіа
відео
1/8