Команди України і США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни, - Зеленський





Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом, пише



Сторони обговорили варіанти досягнення миру, етапність роботи та формати діалогу, а також «нові імпульси для дипломатії».



«Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи», - додав глава держави.



Президент закликав США дати допомогу в обмеженні всіх схем, через які іноземні компоненти для ракет та інших видів зброї потрапляють до Росії. Зеленський передав Дрісколлу матеріали з інформацією щодо компаній – виробників критичних компонентів, країн походження та самих деталей.



«Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів», - додав глава держави.

