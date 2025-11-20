Команди України і США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни, - Зеленський
Сьогодні, 09:50
Команди України і США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни.
Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом, пише LB.ua.
Сторони обговорили варіанти досягнення миру, етапність роботи та формати діалогу, а також «нові імпульси для дипломатії».
«Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи», - додав глава держави.
Президент закликав США дати допомогу в обмеженні всіх схем, через які іноземні компоненти для ракет та інших видів зброї потрапляють до Росії. Зеленський передав Дрісколлу матеріали з інформацією щодо компаній – виробників критичних компонентів, країн походження та самих деталей.
«Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів», - додав глава держави.
