У місті на Волині замайорів 30-метровий прапор України
Сьогодні, 10:14
У Володимирі на Волині в День Гідності та Свободи замайорів найбільший прапор України у громаді.
Про це у телеграмі написав Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
У Володимирі, на розі Устилузької та Драгоманова сьогодні встановили 30-метровий флагшток, на якому гордо замайорів найбільший у місті Державний Прапор.
Цей проєкт, реалізований за кошти партнерів, є важливим кроком декомунізації, адже він замінив колишній радянський символ.
«Для тих, хто в'їжджає в місто, цей національний стяг слугуватиме символом нашої незалежності, гордості та єдності. Також він слугуватиме привітанням для наших партнерів і всіх, хто прибуває до громади», - зазначив мер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі написав Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
У Володимирі, на розі Устилузької та Драгоманова сьогодні встановили 30-метровий флагшток, на якому гордо замайорів найбільший у місті Державний Прапор.
Цей проєкт, реалізований за кошти партнерів, є важливим кроком декомунізації, адже він замінив колишній радянський символ.
«Для тих, хто в'їжджає в місто, цей національний стяг слугуватиме символом нашої незалежності, гордості та єдності. Також він слугуватиме привітанням для наших партнерів і всіх, хто прибуває до громади», - зазначив мер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Відбивалися дерев'яними щитами, які не витримували ніяких куль»: лучанин поділився спогадами про Революцію Гідності
Сьогодні, 10:25
У місті на Волині замайорів 30-метровий прапор України
Сьогодні, 10:14
Команди України і США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни, - Зеленський
Сьогодні, 09:50
У Тернополі третю добу розбирають руїни після російського обстрілу: шукають ще 16 людей
Сьогодні, 09:15