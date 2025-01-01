У місті на Волині замайорів 30-метровий прапор України

У місті на Волині замайорів 30-метровий прапор України
У Володимирі на Волині в День Гідності та Свободи замайорів найбільший прапор України у громаді.

Про це у телеграмі написав Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

У Володимирі, на розі Устилузької та Драгоманова сьогодні встановили 30-метровий флагшток, на якому гордо замайорів найбільший у місті Державний Прапор.

Цей проєкт, реалізований за кошти партнерів, є важливим кроком декомунізації, адже він замінив колишній радянський символ.

«Для тих, хто в'їжджає в місто, цей національний стяг слугуватиме символом нашої незалежності, гордості та єдності. Також він слугуватиме привітанням для наших партнерів і всіх, хто прибуває до громади», - зазначив мер.


