У місті на Волині замайорів 30-метровий прапор України

У Володимирі на Волині в День Гідності та Свободи замайорів найбільший прапор України у громаді.Про це у телеграмі написав Володимирський міський головаУ Володимирі, на розі Устилузької та Драгоманова сьогодні встановили 30-метровий флагшток, на якому гордо замайорів найбільший у місті Державний Прапор.Цей проєкт, реалізований за кошти партнерів, є важливим кроком декомунізації, адже він замінив колишній радянський символ.«Для тих, хто в'їжджає в місто, цей національний стяг слугуватиме символом нашої незалежності, гордості та єдності. Також він слугуватиме привітанням для наших партнерів і всіх, хто прибуває до громади», - зазначив мер.