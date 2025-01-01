У Тернополі третю добу розбирають руїни після російського обстрілу: шукають ще 16 людей





Про це повідомили в ДСНС, пише



Нині невідома доля 16 людей — з ними не змогли встановити зв’язок і продовжують пошуки. До робіт залучили понад 180 рятувальників.



Відомо про 28 загиблих, серед них — три дитини, та 94 постраждалих, зокрема 18 дітей. Врятувати вдалося 46 людей, серед них — семеро дітей.



Рятувальники кажуть, що працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні п’ятого-шостого поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою. Станом на ранок 21 листопада вивезли орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.



Що відомо про атаку?



Війська рф атакували місто Тернопіль 19 листопада приблизно о 7:00 ударними безпілотниками й ракетами. Окупанти поцілили у дві житлові багатоповерхівки — на вулиці Стуса та вулиці 15 квітня. Там виникли пожежі та руйнування.



На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, котрі постраждали або розшукують рідних. Там можна надати інформацію про зниклих безвісти. Також на місцях подій працює виїзна криміналістична лабораторія Нацполіції, де можна здати зразки ДНК для встановлення осіб інших постраждалих.



Також через російські удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.



Унаслідок обстрілу вміст хлору в повітрі міста в шість разів перевищував норму. Місцевих жителів закликали за можливості не виходити з дому та зачинити вікна.

