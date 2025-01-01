Як отримати послугу денного догляду за дитиною з інвалідністю на Волині





Про це у програмі "Тема дня" на "Українському радіо. Луцьк" розповіла регіональна консультантка Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Наталія Ляшук, пише



Йдеться про комплексний догляд та підтримку від спеціалістів; розвиток і соціалізацію, психологічну підтримку та можливість інтеграції у суспільство для дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років.



Надавачів послуги відібрали на конкурсній основі. Вони отримали малі гранти на реалізацію цієї соціальної ініціативи з вересня 2025 року по вересень 2026 року.



"Можу сказати, що у 11 громадах запроваджується нова послуга денного догляду для дітей з інвалідністю. Це коли можна сім'ї привести дитину в такий простір, де з дитиною буде працювати фахівець: психолог, соціальний фахівець, педагог. Це полегшує життя родині, мамі, яка може залишити дитину на 4 години та зайнятись своїми справами. Ця послуга дуже важлива", — сказала Наталія Ляшук.



Хто в області надає послугу денного догляду дітей з інвалідністю



На території Волинської області денний догляд дітей з інвалідністю здійснюють комунальні установи, комунальні некомерційні підприємства, благодійні організації, благодійні фонди, громадські організації. Відповідно до переліку їх є 7:



• Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям (раніше — Волинський обласний будинок дитини.

• Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради.

• Нововолинський міський центр соціальних служб.

• ГО "Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку"

• ГО "Спілка батьків інвалідів з розладами аутичного спектра "Янголята"

• Волинський обласний благодійний фонд "Карітас Волинь"

• Благодійна організація Благодійний Фонд "Емпатія".



Соціальна послуга доступна сім'ям у таких громадах: Луцька, Нововолинська, Володимирська, Ківерцівська, Олицька, Боратинська, Підгайцівська, Вишнівська, Рожищенська, Забродівська, Торчинська громади.



Довідково:



Денний догляд дітей з інвалідністю — це соціальна послуга, яка забезпечує безпечне середовище, догляд, реабілітацію та розвиток дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років. Вона допомагає батькам, надаючи їм час для роботи або відпочинку, а дітям — соціалізацію та розвиток навичок під наглядом фахівців (психологів, педагогів, соціальних працівників). Щоб отримати послугу, сім'я повинна звернутися з пакетом документів до соціальної служби за місцем проживання.





