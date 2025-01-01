«Ветеринар? Будете медиком». Історія воїна з волинської бригади
Сьогодні, 11:03
Старший сержант волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Андрій прийшов до ЗСУ на другий день повномасштабного вторгнення.
Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
«О, ветеринар? Будете медиком!» – з усмішкою згадує Андрій, який прийшов в ЗСУ на другий день повномасштабного вторгнення.
Саме з цієї простої фрази й почався його шлях у війську – несподіваний, але абсолютно свідомий.
Андрій – медик Князівської бригади з двома вищими освітами. Працював ветеринаром, потім обіймав посаду у райраді на рідній Волині й до початку повномасштабного вторгнення навіть не задумувався про військовому службу. Однак вже 25 лютого 2022 року він добровільно долучився до війська.
Після інтенсивних навчань у 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого Андрій уперше вирушив на Донеччину. У складі евакуаційного підрозділу під вогнем витягував поранених із лінії бойового зіткнення й надавав їм першу медичну допомогу.
Пригадує, як на початках евакуацію проводив на старенькому МТЛБ, котрий зовсім не був призначений для таких задач. Кожен виїзд – то виклик і вдача. Однак іншого транспорту не було.
– Та коли нам видали новеньку броньовану евакуаційну машину – це був космос, а не техніка, – згадує Андрій. – Прохідна, зручна, все для евакуації продумано.
Ця машина дійсно врятувала не одне життя і Андрій говорить про неї майже як про бойового побратима.
Нині Андрій один із тих воїнів, про яких кажуть: «Надійний професіонал». Він не розповідає про героїзм, не говорить гучних слів. Натомість робить свою роботу – спокійно, виважено, з тією внутрішньою теплотою та силою, яку мають у собі люди, котрі щодня борються за чиєсь життя.
Днями командир бригади підполковник Анатолій Лисецький вручив побратиму орден «За мужність” ІІІ ступеня.
